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«Якобы убили пол Шри-Ланки»: россиянин рассказал о неожиданном обвинении в браконьерстве

Анна Берестовая
01:14 22.01.2022
Российский зоолог рассказал, как он с коллегами внезапно оказался «вне закона» на Шри-Ланке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels.com
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Российские ученые, прибывшие на Шри-Ланку в качестве простых туристов, оказались заложниками крайне непростой ситуации. Молодым людям были предъявлены обвинения, по их словам, совершенно абсурдные и не имеющие под собой основы. О том, как это произошло и что они планируют делать в связи со случившимся, рассказал «Звезде» зоолог Александр Игнатенко.

«На Шри-Ланку мы приехали как самые обычные туристы. Ну, вот, случилось так, что нас остановили в парке и накрутили каких-то обвинений абсолютно абсурдных: про какие-то косточки фруктов, про то, что мы из них якобы собирались делать лекарство от рака, холестерина и тому подобное», - рассказал он.

К настоящему моменту россияне вынужденно пробыли в чужой стране уже два года. С самого начала процесса, связанного с неожиданными обвинениями, ученых, как рассказал Александр, предупредили - быстро решить вопрос не выйдет.

«Дали понять, что если хотят доказывать свою невиновность, то это будет продолжаться очень долго - три-пять лет, восемь лет... Есть только одна опция - принять обвинения. Если вы хотите увидеть своих родственников и ехать домой», - указал он.

Ранее сообщалось, что ученым предъявили обвинения в браконьерстве. По утверждению правоохранительных органов страны, они будто бы убивали, а затем хранили при себе образцы редких видов насекомых. Также в дело внесли найденные у россиян косточки фруктов. Игнатенко объяснил, что «редкие» фрукты они приобрели на местном рынке, чтобы подкрепиться.

«Грубо говоря, сфабриковано что только можно. У нас в обвинении, кроме жуков, присутствуют косточки фруктов, которые у нас забрали, допустим, из мусорного ведра. Их… присовокупили к обвинениям. Жуки: я тут просто фотографировал. Я зоолог, у меня научный интерес. В принципе, зоология - это моя жизнь, и я всюду, где езжу, фотографирую, потому что мне это интересно, собственно, как и все мои коллеги», - поделился ученый.

По заявлению Александра, он и его коллеги никого не убивали, не изымали живых существ из дикой природы, не ловили никого в национальных парках - то есть не совершали ничего из того, что им приписывают.

«Нам же вменяют, что мы якобы тут убили пол Шри-Ланки», - указал молодой человек.

Пока дело не закрыто, россияне никак не могут работать на Шри-Ланке. Все два года обеспечивать ученых были вынуждены их пожилые родители - необходимая мера, чтобы у молодых людей была крыша над головой и возможность съесть чашку риса.

«У нас забрали паспорта, нет трудовой визы. И все эти два года мы здесь не имеем права ни работать, ни трудиться, чтобы себя хотя бы обеспечить едой или жильем», - рассказал Александр.

Сейчас, по словам ученого, им с коллегами выставили штраф в 2 885 000 рупий (более 1 105 000 рублей). До 11 марта им необходимо все оплатить, иначе обвиненным россиянам может грозить тюремное заключение.

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