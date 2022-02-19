В Ростовскую область поступили 5 миллиардов рублей для беженцев ЛДНР

Правительство России выделило порядка пяти миллиардов рублей для беженцев из Донбасса. Эти деньги уже поступили в Ростовскую область из федерального бюджета Российской Федерации. Данная помощь предназначается для эвакуированных жителей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Данную информацию предоставил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

«Информирую, что 5 миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область, они, более того, доведены до Министерства труда Ростовской области. По 10 тыс. на выплаты гражданам. И завтра <...> мы сможем при регистрации начинать выплаты по этому порядку этих денежных средств», - цитирует ТАСС слова представителя администрации Ростовской области.

Перед этим, пресс-секретарь Владимира Путина заявлял, что «президент России поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей».

Ранее сообщалось, что первых жителей Донбасса, эвакуированных в связи с обострением обстановки в Донецкой и Луганской областях, привезли в пункт размещения в Ростовской области.