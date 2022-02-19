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«Калибр» - в воздухе, «Атланты» - на воде: какой арсенал использовался в ходе плановых учений сил стратегического сдерживания

Виктория Косогляденко
23:01 19.02.2022
На учениях сил стратегического сдерживания лишь одной ракетой решили не ограничиваться, поступил приказ на погружение подлодки, и через считанные минуты она уже на глубине, готовая к стрельбе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Между кораблями - буквально пятнадцать кабельтовых. В воздухе - крылатая ракета «Калибр», и это очень красиво. Она зависла в пространстве на доли секунды, будто позируя на камеру, но вскоре стремительно разогналась и скрылась в тумане.

Боевой пуск ракеты стал первым за службу малого ракетного корабля «Грайворон». Он находится в составе флота всего год, и по сути он испытательный. А серия «Буян» уже хорошо знакома, в Черном море на данный момент таких малых ракетных кораблей насчитывается четыре единицы. До последнего держалось в тайне, кто именно из морского отряда нанесет удар. Каждый экипаж был приведен в готовность.

Освобождение лишь видимого участка акватории для безопасных стрельб недостаточно. Требуется перекрыть большой морской район от любых плавсредств. Для этого большое количество кораблей рассредоточено на сотни миль вокруг, их видно только в оптику, и они не допускают никакие посторонние суда даже в зону траектории полета ракеты.

Сегодня на плановых учениях сил стратегического сдерживания лишь одной ракетой решили не ограничиваться, поступил приказ на погружение подлодки. И буквально через считанные минуты субмарина находится на глубине 300 метров, готовая к стрельбе.

Корабли-контроллеры фиксируют каждый залп, на близком расстоянии находятся исключительно фрегат «Эссен» и крейсер «Москва» также с боезапасом крылатых и противокорабельных ракет наготове, чтобы продолжить «бой» в случае необходимости. Более того, впервые в оперативной зоне Черноморского флота сформирован отряд из трех самых мощных кораблей ВМФ, ракетных крейсеров проекта «Атлант».

Мощь «Атлантов» кроется в пусковых контейнерах, коих по восемь с каждой стороны. Это комплекс «Базальт» с крылатыми ракетами. Чтобы уничтожить врага достаточно одной такой ракеты, а если речь идет о корабле, то удар по нему спровоцирует затопление. В случае запуска сразу нескольких - противник потеряет целую эскадру.

С первым артиллерийским снарядом и до последнего ракетного «Калибра». Этот залп из Черного моря ставит точку в проверке боеготовности флота. Корабли за многодневный переход в район учений намотали десятки тысяч морских миль. В ближайшие дни их ждет обратный путь к местам базирования.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Михаил Долгих

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