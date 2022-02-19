Пуск крылатой ракеты «Калибр» осуществили с АПЛ в рамках плановых учений сил стратегического сдерживания

Крылатая ракета «Калибр» была успешно запущена с атомной подводной лодки в рамках плановых учений сил стратегического сдерживания, в которых принимают участие силы Северного и Черноморского флотов. Пуск был осуществлен по морской цели «противника».

Также пуск ракеты «Калибр» осуществили с дизель-электрической подводной лодки. Пуски велись как по морским, так и по наземным мишениям.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»).

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.