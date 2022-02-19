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Нашли приют: как тысячи беженцев из Донбасса размещают в РФ

Алексей Алексеев
Елизавета Потейчук
22:05 19.02.2022
Согласно прогнозам, в случае ухудшения ситуации из непризнанных республик в Россию могут приехать не десятки, а сотни тысяч беженцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Кристина Шубенко из Дебальцево в апреле должна родить мальчика, а на руках держит первенца, дочь Дашу. За восемь лет девушка привыкла к обстрелам и разрывам снарядов. Даже во времена самых жарких боев в 14 году мысли уехать не возникало. Однако накануне Кристина собрала вещи и документы за полчаса, взяла детей и уехала в Россию.

«Есть сейчас ради кого жить, а тогда не было, скажем так, ни малышей, никого. Дом все-таки, стройка - все остальное было, хотелось сначала все закончить, поэтому сидели, бросать жалко, а сейчас уже все», - сказала Шубенко.

Объявление с призывом покинуть опасную территорию прозвучали в пятницу в четыре часа. В сторону России из непризнанных ДНР и ЛНР потянулись вереницы автобусов с беженцами. Так, десяткам тысяч человек удалось пересечь границу. Ночной переход совершили автобусы из Дебальцево, Макеевки и Горловки, Луганска и Донецка. Они уже пустуют, так как пассажиры уже нашли приют в детских лагерях ближайших городов Ростовской области.

«Я маму привезла, детей забрали, просто мы живем на окраине и нас постоянно обстреливают», - поделилась одна из эвакуировавшихся женщин.

Согласно прогнозам, в случае ухудшения ситуации из непризнанных республик в Россию могут приехать не десятки, а сотни тысяч беженцев. Поэтому одна лишь Ростовская область не сможет принять их всех. О своей готовности разместить граждан и оказать им гуманитарную помощь уже заявили почти три десятка российских регионов. Так, Тульская область откликнулась одной из первых. Помощь пострадавшим в приграничных районах оказывают сотрудники МЧС.

«В пунктах временного размещения они практически всем обеспечены. Это горячее питание, я не говорю, что проживание, хотя это абсолютно точно. Мы обеспечим средствами связи, интернет-услугами, и с сегодняшнего дня пойдут компенсационные выплаты. Медицинское сопровождение, психологическое сопровождение», - говорит временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

В настоящее время беженцы приезжают в Россию автобусами и на личных автомобилях. Уже сегодняшним вечером в Ростов прибыли первые поезда с беженцами из Донбасса.

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