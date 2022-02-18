Более 80 автобусов из Донбасса прибыли в Ростовскую область
В первую очередь была организована эвакуация детей.
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В настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из Донбасса. В первую очередь была организована эвакуация детей.
Как сообщает МЧС РФ, гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте.
Ранее говорилось о первых появившихся автобусах из ДНР в Ростовской области. Транспорт сопровождали машины с мигалками.