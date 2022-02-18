Оперативная группа МЧС РФ направлена в Ростовскую область

Рабочая группа МЧС России, которую возглавляет врио министра Александр Чуприян направлена в Ростовскую область для организации приема беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской Республик. Специалисты спасательного ведомства уже предварительно оценили ситуацию. Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пропускные пункты местами обогрева и необходимой медицинской помощью.

«В настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов. В первую очередь была организована эвакуация детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте. Также для работы в Ростовскую область вылетела Глава Роспотребнадзора А. Ю. Попова, специалисты Минздрава», - сообщили в спасательном ведомстве.

Ранее стало известно, что власти ДНР планируют эвакуировать около 700 тысяч жителей. Кроме того, Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские военные начали обстрелы по всему периметру линии соприкосновения в Донбассе. Он также назвал действия украинских властей «русским авось на хохлятский манер».