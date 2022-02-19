В Польше заявили о готовности поставить дополнительное вооружение на Украину

Ранее польский премьер-министр заявлял о переброске дополнительных войск из США в Польшу. В страну должны были прибыть около 1,7 тысячи американских солдат. Также в ДНР сообщали о прибытии в Донбасс наемников из Польши. Были замечены две группы вооруженных людей.

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