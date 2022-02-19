В Польше заявили о готовности поставить дополнительное вооружение на Украину
По словам польского премьера, эти вооружения должны служить для обороны территорий Украины.
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Польша готова снабдить Украину дополнительными объемами вооружения. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Мы готовы передать дополнительные объемы оборонительного вооружения, которое должно служить для обороны территорий», - передает слова Моравецкого РИА Новости.
Ранее польский премьер-министр заявлял о переброске дополнительных войск из США в Польшу. В страну должны были прибыть около 1,7 тысячи американских солдат.
Также в ДНР сообщали о прибытии в Донбасс наемников из Польши. Были замечены две группы вооруженных людей.