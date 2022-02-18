Басурин: военные ВСУ начали обстрелы по всей линии соприкосновения в Донбассе

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские военные начали обстрелы по всему периметру линии соприкосновения в Донбассе. Басурин назвал действия властей Киева «русским авось на хохлятский манер». Кроме того, по его словам, обстрелы ведутся по социальным объектам.

«Ни с того ни с сего - палочка махнула, и начался обстрел. Везде одновременно начался обстрел, методично обстреливают, обстреливают социальные объекты», - рассказал Басурин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее стало известно, что правительство Тульской области приняло решение направить гуманитарную помощь беженцам, прибывающим в Россию из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также напомним, что в ДНР и ЛНР началась эвакуация жителей в Россию. Очевидцы сообщили о прибытии большого количества автобусов, жители стоят в очередях на заправках и к банкоматам.