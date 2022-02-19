МИД РФ считает неприемлемыми слова Шольца по Донбассу

Высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, поставившие под сомнение слова президента России Владимира Путина о геноциде в Донбассе, являются неприемлемыми. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.

«Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», - передает слова ведомства «Известия»

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад позволяет себе усомниться в происходящих ужасных событиях в регионе. По ее мнению, события на Донбассе являются геноцидом.

До этого президент России Владимир Путин также заявил, что происходящее на данный момент в Донбассе является настоящим геноцидом.