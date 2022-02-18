В МИД РФ назвали происходящее в Донбассе геноцидом со стороны Киева

Происходящее в Донбассе - это геноцид со стороны Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид, натуральный. Может быть, не в таких количественных параметрах, как в Африке, но, простите, разве мы количественными параметрами должны оперировать, если семь лет гибнут дети, женщины, гражданское население, когда люди не знают, что такое мирная жизнь вообще, когда для них звук падающего снаряда является чем-то абсолютно нормальным?», - сказала Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

Захарова также заявила, что западные партнеры позволяют себе усомниться в том, что там нет массовых захоронений, что это может быть фейком, что там ситуация не похожа на геноцид.

Ранее президент России Владимир Путин также назвал геноцидом происходящее в Донбассе. Он отметил, что примет решение по признанию ЛДНР исходя из лучшего варианта для региона.