Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе

Глава Российского государства Владимир Путин заявил, что происходящее на данный момент в Донбассе является настоящим геноцидом. Такое мнение президент РФ выразил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Путин также добавил, что на Украине систематически нарушаются права человека.

«Позволю себе только добавить, что, по нашим оценкам, то, что происходит в Донбассе сегодня, - это и есть геноцид», - сказал российский лидер.

Более того, Владимир Путин отметил, что примет решение по признанию ЛДНР исходя из лучшего варианта для Донбасса. В ходе пресс-конференции президент России также заявил об отсутствии конструктивного ответа Запада по гарантиям безопасности.