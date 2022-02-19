Фигристы Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали в соревновании спортивных пар на ОИ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на Олимпийский играх в Пекине. Бронзовые медали также завоевали россияне Анастасия Мишина и Михаил Галлямов. Таким образом, на Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала 31 медаль, поставив рекорд по числу медалей на одних зимних олимпийских соревнованиях.

Тарасова и Морозов набрали 239,25 балла в сумме за обе программы. Олимпийскими чемпионами стали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов - 239,88 балла. Мишина и Галлямов показали результат в 237,71 балла.

Ранее российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова получили медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Напомним, что Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, набрав за произвольный прокат 175,75 балла и 255,95 балла за обе программы.

Также стало известно, что Камила Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях фигурного катания. От России на них будут выступать Анна Щербакова и Александра Трусова.