Фигуристка Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на ОИ

Российская спортсменка Камила Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях фигурного катания на Олимпиаде в Пекине. От России на них будут выступать Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки. По ее мнению Валиеву «убивали-убивали - вот и убили».

Напомним, что Российские фигуристки Щербакова и Трусова завоевали золото и серебро на ОИ в Пекине с общим результатом в 255,95 и 251,73 балла. По результатам соревнования Валиева заняла четвертое место по фигурному катанию с итоговым результатом 224,09 балла.