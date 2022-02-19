В Колумбии произошло наводнение из-за проливных дождей
По данным СМИ, в результате разгула стихии пропал ребенок.
© Фото: twitter, @ChaudharyParvez
В колумбийском городе Сан-Пабло из-за проливных дождей произошло наводнение. По улицам города идут мощные потоки воды. По данным метных СМИ, из-за стихийного бедствия пропала девочка.
Последствия наводнения сняли на видео местные жители. На кадрах видно, как по улиде идет поток воды, которые смыл несколько мотоциклов.
Ранее проливных дождей в районе города Петрополис бразильского штата Рио-де-Жанейро сошел мощный сель. За несколько часов в этом районе выпало 25,8 сантиметра осадков. Сообщается о десятках погибших.