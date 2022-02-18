Бразильянка рассказала, как чуть не погибла при наводнении в Петрополисе

Жительница города Петрополис в бразильском штате Рио-де-Жанейро рассказала свою историю о дне, когда город утонул в ливневых дождях, позже вызвавших масштабный сход оползней. Ей повезло быть спасенной из трудной ситуации, однако она успела пережить настоящее отчаяние из-за произошедшего.

Во время природного бедствия Дениз Нуньес находилась в своем салоне для собак и очень забеспокоилась, когда услышала грохот на улице. Вероятно, отметила женщина, с таким звуком падали со склона многочисленные камни.

«Все произошло очень быстро, в течение нескольких часов», - указала она.

Горожанка оказалась в ловушке внутри здания, которое начало заполняться водой, вместе с семью собаками. К моменту прибытия помощи уровень жидкости в помещении поднялся до полутора метров.

«Выбралась в грязи по грудь, в отчаянии», - цитирует Дениз РИА Новости.

Спастись ей удалось благодаря неравнодушию владельца соседнего магазина, который проломил дыру в стене здания. Вернуться и посмотреть, что стало с ее пострадавшим от стихии салоном, она пока не смогла.

Нуньес добавила, что очень сильно повреждена оказалась и ее машина. Транспорт, превратившийся в груду металла, застрял в дереве.