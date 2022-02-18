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Бразильянка рассказала, как чуть не погибла при наводнении в Петрополисе

Анна Берестовая
05:51 18.02.2022
Жительница пострадавшего от наводнения Петрополиса рассказала об отчаянии во время стихийного бедствия.
Бразильянка рассказала, как чуть не погибла при наводнении в Петрополисе
© Фото: Erica Martin via www.imago-image www.imago-images.de Globallookpress
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Жительница города Петрополис в бразильском штате Рио-де-Жанейро рассказала свою историю о дне, когда город утонул в ливневых дождях, позже вызвавших масштабный сход оползней. Ей повезло быть спасенной из трудной ситуации, однако она успела пережить настоящее отчаяние из-за произошедшего.

Во время природного бедствия Дениз Нуньес находилась в своем салоне для собак и очень забеспокоилась, когда услышала грохот на улице. Вероятно, отметила женщина, с таким звуком падали со склона многочисленные камни.

«Все произошло очень быстро, в течение нескольких часов», - указала она.

Горожанка оказалась в ловушке внутри здания, которое начало заполняться водой, вместе с семью собаками. К моменту прибытия помощи уровень жидкости в помещении поднялся до полутора метров.

«Выбралась в грязи по грудь, в отчаянии», - цитирует Дениз РИА Новости.

Спастись ей удалось благодаря неравнодушию владельца соседнего магазина, который проломил дыру в стене здания. Вернуться и посмотреть, что стало с ее пострадавшим от стихии салоном, она пока не смогла.

Нуньес добавила, что очень сильно повреждена оказалась и ее машина. Транспорт, превратившийся в груду металла, застрял в дереве.

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