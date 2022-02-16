В штате Рио-де-Жанейро 18 человек погибли из-за схода мощного оползня
На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как бурный поток грязи сносит на своем пути автомобили и фавелы.
© Видео: @mobrep, Telegram, @Rafaeltwin, Twitter © Фото: @Rafaeltwin, Twitter
Из-за проливных дождей в районе города Петрополис бразильского штата Рио-де-Жанейро сошел мощный сель.
Как сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на пожарную службу штата, в течение последних трех часов в этом районе выпало 25,8 сантиметра осадков.
Очевидцы делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых видно, как мощный оползень сносит на своем пути автомобили и фавелы. На данный момент известно о гибели 18 человек.
Ранее сообщалось, что в Бразилии в результате проливных дождей произошли оползни в 52 местах.