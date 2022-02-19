На учениях стратегических сил успешно проведены пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал»

В рамках плановых учений сил стратегического сдерживания Вооруженных сил РФ были успешно проведены пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал». Запуск осуществлялся с помощью истребителя-перехватчика МиГ-31 ВКС РФ.

О ходе масштабных плановых учений Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Российский лидер будет наблюдать за ходом учений из ситуационного центра вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Х-47М2 «Кинжал» - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов