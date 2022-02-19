Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет
Президент России Владимир Путин дал старт плановым учениям сил стратегического сдерживания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российский лидер будет наблюдать за ходом учений из ситуационного центра вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
В ходе плановых учений будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов