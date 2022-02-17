«Природой созданные для футбола»: биограф Боброва рассказал про уникальные колени спортсмена

На лучшего нападающего страны, советского футболиста Всеволода Боброва во время матчей с его участием постоянно велась «охота» - его нещадно били по ногам и, хотя это строжайше запрещено, по коленям. Такова неприятная судьба хороших игроков - во всех странах их пытаются «сломать».

«Он был физически сильным, но никогда не отвечал грубостью на грубость», - вспоминает болельщик ФК «Динамо» с 1945 года Всеволод Чубуков.

Исполнитель роли Боброва в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин» Макар Запорожский поделился с ведущим программы «Главный день» на телеканале «Звезда» Борисом Щербаковым, что аналогичный момент присутствует и в картине. Он напомнил, что форварда сильно травмировали в матче с «Рейнджерс» в шотландском Глазго, но в фильме этот момент было решено перенести на игру советских футболистов с лондонским «Арсеналом».

Колени были главным «рабочим инструментом» Боброва и гарантией его успеха. Его биограф, писатель Анатолий Салуцкий, объяснил, почему именно колени имели для спортсмена такое большое значение.

«У него было своеобразное строение коленного сустава. Оно позволяло ноге крутиться как пропеллер. Уникальные, природой созданные для футбола колени», - сказал он.

Необычная подвижность коленных суставов позволяла Боброву виртуозно обращаться с мячом. Например, обманывать противников так, что они просто не понимали, как это произошло. Но даже испытывая практически нестерпимую боль, он никогда не покидал поле несамостоятельно.

Новый фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин», рассказывающий о Боброве и его товарищах во время футбольных матчей в послевоенной Британии, 17 февраля стартует в кинотеатрах по всей стране. Картина перенесет зрителей в 1945 год и погрузит в историю советских спортсменов в легендарном турне московского «Динамо». По отзывам первых зрителей, картина получилась очень интересной, яркой и зрелищной.