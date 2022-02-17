Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«Природой созданные для футбола»: биограф Боброва рассказал про уникальные колени спортсмена

Егор Левин
13:42 17.02.2022
Необычная подвижность коленных суставов позволяла спортсмену виртуозно обращаться с мячом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Юрий Сомов, РИА Новости
Читайте нас на:

На лучшего нападающего страны, советского футболиста Всеволода Боброва во время матчей с его участием постоянно велась «охота» - его нещадно били по ногам и, хотя это строжайше запрещено, по коленям. Такова неприятная судьба хороших игроков - во всех странах их пытаются «сломать».

«Он был физически сильным, но никогда не отвечал грубостью на грубость», - вспоминает болельщик ФК «Динамо» с 1945 года Всеволод Чубуков.

Исполнитель роли Боброва в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин» Макар Запорожский поделился с ведущим программы «Главный день» на телеканале «Звезда» Борисом Щербаковым, что аналогичный момент присутствует и в картине. Он напомнил, что форварда сильно травмировали в матче с «Рейнджерс» в шотландском Глазго, но в фильме этот момент было решено перенести на игру советских футболистов с лондонским «Арсеналом».

Колени были главным «рабочим инструментом» Боброва и гарантией его успеха. Его биограф, писатель Анатолий Салуцкий, объяснил, почему именно колени имели для спортсмена такое большое значение.

«У него было своеобразное строение коленного сустава. Оно позволяло ноге крутиться как пропеллер. Уникальные, природой созданные для футбола колени», - сказал он.

Необычная подвижность коленных суставов позволяла Боброву виртуозно обращаться с мячом. Например, обманывать противников так, что они просто не понимали, как это произошло. Но даже испытывая практически нестерпимую боль, он никогда не покидал поле несамостоятельно.

Новый фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин», рассказывающий о Боброве и его товарищах во время футбольных матчей в послевоенной Британии, 17 февраля стартует в кинотеатрах по всей стране. Картина перенесет зрителей в 1945 год и погрузит в историю советских спортсменов в легендарном турне московского «Динамо». По отзывам первых зрителей, картина получилась очень интересной, яркой и зрелищной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:48 В стране и мире
В Кремле заявили, что не воспринимают претензии о том, как РФ перемещает войска по своей территории
13:39 В стране и мире
Путин заявил, что к нелегальным мигрантам и тем, кто нарушает законы РФ, должны быть применены жесткие меры
12:07 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала видео допроса участника нападений в Дагестане в 1999 году
13:56 В стране и мире
Песков назвал все даты российского «вторжения» на Украину безответственными фейками
09:34 В стране и мире
Ученые выявили шесть скрытых симптомов «омикрона»
Популярное
Видео
«Всплакнула несколько раз»: как российские звезды приняли «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.