Армия Союзная решимость - 2022 Расчеты «Панцирей» прикрыли белорусский аэродром от ударов «противника» Военнослужащие провели успешные электронные пуски ракет по всем условным воздушным целям. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Подразделения ПВО Восточного военного округа, принимающие участие в совместных учениях «Союзная решимость - 2022», отработали задачи по прикрытию белорусского аэродрома Лунинец от ударов средств воздушного нападения условного противника. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» установили контроль над воздушным пространством в районе аэродрома, отработали задачи по обнаружению, сопровождению и поражению малоразмерных низколетящих целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты условного противника. Ранее два дальних российских бомбардировщика Ту-22М3 осуществили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Мероприятие в рамках совместных учений «Союзная решимость - 2022» продолжалось около трех часов. До этого съемочная группа «Звезды» побывала в боевом отсеке ЗРПК «Панцирь», откуда ведется контроль воздушного пространства. На мониторе, находящемся внутри кабины комплекса, может отображаться одновременно до 50 воздушных целей. Материал подготовили Анна Берестовая и Олег Давыденко В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика