Мотострелки ЮВО уничтожили «противника» при поддержке артиллерии и разведчиков в Абхазии
Двусторонние ротные тактические учения прошли в Абхазии на полигоне Цабал.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Мотострелки Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и разведывательного подразделения в ходе двусторонних ротных тактических учений (ДРТУ) на полигоне Цабал.
Военнослужащие выдвинулись в районы выполнения задач по маршрутам, ликвидировав на марше диверсионные группы «противника». Затем мотострелковые подразделения совместно с артиллеристами и разведчиками разгромили «противника» и удержали оборонительные позиции.
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