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Мотострелки ЮВО уничтожили «противника» при поддержке артиллерии и разведчиков в Абхазии

03:30 18.02.2022
Двусторонние ротные тактические учения прошли в Абхазии на полигоне Цабал.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Мотострелки Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и разведывательного подразделения в ходе двусторонних ротных тактических учений (ДРТУ) на полигоне Цабал.

Военнослужащие выдвинулись в районы выполнения задач по маршрутам, ликвидировав на марше диверсионные группы «противника». Затем мотострелковые подразделения совместно с артиллеристами и разведчиками разгромили «противника» и удержали оборонительные позиции.

© Минобороны России

В горно-лесистой местности военнослужащие выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения, бронетранспортеров БТР-82А, различного стрелкового вооружения для обеспечения подхода основных сил соединения. Во время стрельб личный состав и командиры подразделений всех степеней продемонстрировали высокий профессионализм и подготовку.

Для создания боевой обстановки на полигоне Цабал оборудовали учебные минные поля, проволочные заграждения и препятствия. Также поддержку военнослужащим оказало подразделение беспилотных летательных аппаратов с комплексом «Орлан-10», предназначенным для разведки местности, координирования целей для артиллерии и уничтожении диверсионных групп противника.

© Минобороны России

Целью ДРТУ являлась проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов.

Всего в ДРТУ приняли участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО. Было задействовано около 300 единиц боевой техники: разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация» и машины связи на базе БТР-82А и другие.

Материал подготовили Анна Берестовая и Олег Давыденко

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