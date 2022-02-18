Мотострелки ЮВО уничтожили «противника» при поддержке артиллерии и разведчиков в Абхазии

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В горно-лесистой местности военнослужащие выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения, бронетранспортеров БТР-82А, различного стрелкового вооружения для обеспечения подхода основных сил соединения. Во время стрельб личный состав и командиры подразделений всех степеней продемонстрировали высокий профессионализм и подготовку.

Для создания боевой обстановки на полигоне Цабал оборудовали учебные минные поля, проволочные заграждения и препятствия. Также поддержку военнослужащим оказало подразделение беспилотных летательных аппаратов с комплексом «Орлан-10», предназначенным для разведки местности, координирования целей для артиллерии и уничтожении диверсионных групп противника.