Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Артиллеристы ЮВО уничтожили бронетехнику «противника» в горах Абхазии из САУ «Акация»

04:00 15.02.2022
Артиллерийские расчеты модернизированных САУ «Акация» ЮВО уничтожили условного противника в горах Абхазии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие артиллерийских подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб из модернизированных САУ «Акация».

© Минобороны России

В рамках плановых тактических учений артиллеристы соединения выполнили стрельбы, уничтожив в горах специальные мишени, имитирующие бронетехнику условного противника.

Для уничтожения целей был задействован артиллерийский дивизион модернизованных 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц (САУ) «Акация». Расчеты выполнили огневые задачи с открытых позиций, уничтожив «противника».

© Минобороны России

Военнослужащие отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях в горах, уничтожив командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении до 15 тысяч метров. Также артиллеристы отработали противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы, выполнив фортификационные мероприятия по оборудованию огневых позиций.

© Минобороны России

Всего в учениях приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, а также было задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

Материл подготовили Анна Берестовая и Кирилл Ховрин

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:04 В стране и мире
Канада направит на Украину партию стрелкового оружия
01:06 В стране и мире
Захарова назвала настоящего врага Украины
00:01 В стране и мире
СМИ: в посольстве США в Киеве уничтожат сетевое оборудование и компьютеры
23:32 В стране и мире
В Пентагоне оценили слова Лаврова о шансах договориться по безопасности
22:08 В стране и мире
Видео
В ФСБ показали видео разгрома хакерской группировки «Lurk»
Популярное
На юге Мюнхена столкнулись два пассажирских поезда
Видео
«Кино про красивых людей»: Пиманов о фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Давление «дедов», пуски ракет и писательство: Пиманов рассказал о службе на «Байконуре»
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Видео
Демонстрация скорости и проходимости: кадры подготовки БТ-3Ф к госиспытаниям
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.