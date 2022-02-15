Армия Артиллеристы ЮВО уничтожили бронетехнику «противника» в горах Абхазии из САУ «Акация» Артиллерийские расчеты модернизированных САУ «Акация» ЮВО уничтожили условного противника в горах Абхазии. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие артиллерийских подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб из модернизированных САУ «Акация». © Минобороны России В рамках плановых тактических учений артиллеристы соединения выполнили стрельбы, уничтожив в горах специальные мишени, имитирующие бронетехнику условного противника. Для уничтожения целей был задействован артиллерийский дивизион модернизованных 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц (САУ) «Акация». Расчеты выполнили огневые задачи с открытых позиций, уничтожив «противника». © Минобороны России Военнослужащие отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях в горах, уничтожив командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении до 15 тысяч метров. Также артиллеристы отработали противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы, выполнив фортификационные мероприятия по оборудованию огневых позиций. © Минобороны России Всего в учениях приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, а также было задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники. Материл подготовили Анна Берестовая и Кирилл Ховрин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика