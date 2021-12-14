Российские саперы завершили разминирование аэропорта в Сухуме

Саперы проверили и очистили от взрывоопасных предметов (ВОП) семь гектаров территории, которая прилегает к взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе округа.

Таким образом российские специалисты завершили разминирование территории международного аэропорта в Сухуме, которое начали в ноябре.

Из-за высокой густой растительности для обследования труднопроходимых участков военным пришлось задействовать инженерную машину разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72. Также саперы использовали защитные костюмы ОВР-2 «Сокол» и современные миноискатели ИМПС-2, которые тоньше «чувствуют» разные взрывоопасные предметы.

При разминировании учитывалась безопасность самих саперов - все работы проводились исключительно днем с соблюдением требований безопасности. На выполнение задачи каждый специалист тратил не более пяти часов в день.

Среди «находок» саперов оказались неразорвавшиеся боеприпасы различных типов и калибров, в том числе противотанковые мины, артиллерийские снаряды и минометные мины.

ВОП, которые невозможно было извлечь, подорвали накладным тротиловым зарядом прямо на месте.

Сообщается, что всего в разминировании территории аэропорта в Абхазии были задействованы 14 военнослужащих ЮВО. Десять саперов имели опыт разминирования на территории Чеченской Республики.

Российские саперы регулярно участвуют в мероприятиях по разминированию на территории иностранных государств. Так, в ноябре военнослужащие отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ прибыли для проведения гуманитарного разминирования в Лаос.

Специалисты работали в джунглях и в населенных пунктах, где местным жителям по-прежнему угрожают неразорвавшиеся боеприпасы полувековой давности.

Материал подготовила Алиса Кононенко