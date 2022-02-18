В стране и мире Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Донецке Виталий Музыка ГСУ СК было поручено возбудитель уголовное дело по факту уничтожения автомобиля в Донбассе. © Фото: ТРК Звезда Читайте нас на: Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту подрыва автомобиля начальника народной милиции ДНР. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ «В связи с продолжающейся Следственным комитетом РФ работой по установлению лиц, причастных к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, а также с целью фиксации доказательств их преступлений Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту уничтожения автомобиля в Донецке», – приводит сообщение ТАСС. Ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР; в распоряжение “Звезды” попали кадры пострадавшего после взрыва автомобиля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика