По данным СМИ, в центре Донецка прогремел мощный взрыв. Также отмечается, что взрыв прогремел в нескольких десятка метров от здания правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Об этом сообщает РИА Новости. На данный момент на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Сведений о жертвах не поступало.

Ранее в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках началась эвакуация жителей на фоне обострения ситуации. В ЛНР эвакуируют в Россию воспитанников детских домов и школ-интернатов. Также президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область.

