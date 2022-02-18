МЧС ДНР: планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей

Власти ДНР планируют эвакуировать около 700 тысяч жителей. Информация об этом опубликована на странице МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики в Facebook.

«Планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, выезд первых автобусов с эвакуированными жителями запланирован на 20:00.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР. Из школы-интерната в Донецке начали эвакуировать в Россию детей.