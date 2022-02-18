МЧС ДНР: планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей
Около 700 тысяч жителей планируется эвакуировать из ДНР, в первую очередь женщин и пожилых людей.
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Власти ДНР планируют эвакуировать около 700 тысяч жителей. Информация об этом опубликована на странице МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики в Facebook.
«Планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди», – говорится в сообщении.
По данным МЧС, выезд первых автобусов с эвакуированными жителями запланирован на 20:00.
Ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР. Из школы-интерната в Донецке начали эвакуировать в Россию детей.