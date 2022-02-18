Выстроенные в шеренгу автобусы: как проходит эвакуация жителей Горловки

Ранее глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к жителям региона и заявил, что с 18 февраля организован выезд населения в Россию. Позже появились кадры с места крупного взрыва в центре Донецка

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