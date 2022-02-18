Выстроенные в шеренгу автобусы: как проходит эвакуация жителей Горловки
На кадрах видны жители, готовые погрузиться в автобусы.
© Видео: Вконтакте, Горловка | Администрация города Горловка © Фото: Вконтакте, Горловка | Администрация города Горловка
В Сети появилось видео из города Горловка непризнанной Донецкой республики, где выстроились автобусы, готовые принять беженцев.
На кадрах видны люди, собравшиеся на Площади Победы с желанием покинуть город.
Ранее глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к жителям региона и заявил, что с 18 февраля организован выезд населения в Россию. Позже появились кадры с места крупного взрыва в центре Донецка