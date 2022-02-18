В стране и мире Конфликт в Донбассе Беженцев из ЛДНР готовы принять в столице Абхазии Виталий Музыка С главами ЛДНР связались власти Сухума с предложением принять беженцев. © Фото: Сергей Батурин РИА Новости Читайте нас на: Сухум готов принять в случае необходимости беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает власти столицы Абхазии «Администрация города Сухум в связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках предложила главам администрации Донецка и Луганска в случае необходимости принять в столице Абхазии жителей городов», – приводит сообщение властей РИА Новости. С главами Донецка и Луганска заместители мэра Сухума Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба связались по телефону. Ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР. Власти Донецка планируют эвакуировать около 700 тысяч жителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика