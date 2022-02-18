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Глава ДНР назвал взрыв в Донецке диверсией

Виталий Музыка
21:07 18.02.2022
Взрыв автомобиля в Донецке – начало масштабного наступления, считает глава ДНР.
Глава ДНР назвал взрыв в Донецке диверсией
© Фото: ТРК Звезда
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Взрыв автомобиля в Донецке – диверсия – признак подготовки к масштабному наступлению, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Эти диверсии, это идет прощупывание слабых мест, через которые могут проникнуть диверсанты. Это одна из составляющих перед масштабным наступлением», – цитирует его слова «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР. Из школы-интерната в Донецке начали эвакуировать в Россию детей.

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