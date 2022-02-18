В стране и мире Глава ДНР назвал взрыв в Донецке диверсией Виталий Музыка Взрыв автомобиля в Донецке – начало масштабного наступления, считает глава ДНР. © Фото: ТРК Звезда Читайте нас на: Взрыв автомобиля в Донецке – диверсия – признак подготовки к масштабному наступлению, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Эти диверсии, это идет прощупывание слабых мест, через которые могут проникнуть диверсанты. Это одна из составляющих перед масштабным наступлением», – цитирует его слова «Интерфакс». Ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР. Из школы-интерната в Донецке начали эвакуировать в Россию детей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика