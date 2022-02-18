Оперштаб создан в Ростовской области для решения вопросов беженцев из ЛДНР

Оперативный штаб, который будет заниматься решением вопросов первой необходимости ввиду прибытия эвакуируемых жителей из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народный республик, создан в Ростовской области. Об этом заявил первый замглавы комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«(В Ростовской области) создан оперативный штаб… Будет решать вопросы приема, размещения, питания беженцев, их медицинского обслуживания», – цитирует Водолацкого РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей как можно скорее выехать на территорию России, в ЛДНР началась эвакуация жителей в Россию.