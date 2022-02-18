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Тульская область направит гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Елизавета Потейчук
21:37 18.02.2022
В состав грузов войдут товары первой необходимости и продовольствие.
Тульская область направит гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР
© Фото: tularegion Facebook
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Правительство Тульской области приняло решение направить гуманитарную помощь беженцам, прибывающим в Россию из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Граждане получат товары первой необходимости и продовольствие.

«В связи с обострившейся обстановкой в Луганской и Донецкой народных республиках правительство Тульской области по поручению Губернатора Алексея Дюмина направит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР», - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Ранее корреспондент Дмитрий Астрахань прямиком из самоправозглашенной Донецкой народной республики рассказал «Звезде» подробности эвакуации местных жителей из региона. Корреспондент утверждает, что в регионе уже третий день идут непрекращающиеся обстрелы по объектам инфраструктуры.

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