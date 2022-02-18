Опубликованы кадры с места крупного взрыва в центре Донецка

В Сети опубликованы кадры, предположительно, с места крупного взрыва в центре Донецка. Судя по видео, из-за взрыва стоящий вблизи автомобиль разлетелся на части, и рядом с ним разгорелось пламя.

Кадры опубликовало представительство ДНР в СЦКК. Кроме того, начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил, что в Донецке взорвался его автомобиль вблизи здания правительства. Сам Синенков не пострадал, передает «Интерфакс».

Напомним, что, по данным прессы, взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Информации о жертвах не поступало.

Тем временем президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прибывающим в Ростовскую область беженцам поручено выплатить по 10 тысяч рублей.

