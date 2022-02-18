Зюганов провел совещание после болезни
Геннадий Зюганов провел оперативное рабочее совещание после выписки из больницы.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после выздоровления провел оперативное рабочее совещание. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от КПРФ Александр Ющенко.
«Зюганов полностью здоров, находится дома, провел оперативное совещание», – цитирует Ющенко РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 11 февраля Зюганова госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы, после выздоровления политик рассказал о своем самочувствии.