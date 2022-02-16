Зюганов рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о своем самочувствии после выписки из Центральной клинической больницы Москвы. Политик сообщил «Звезде», что чувствует себя хорошо и уже готов приступить к работе.

«Все прекрасно, хорошие анализы, температуры нет, все нормально. По сути дела лечения по этой части я завершил. Приступаем к работе», - сказал Зюганов «Звезде».

О госпитализации Зюганова стало известно 11 февраля. В КПРФ заявили, что политик проходит плановую диспансеризацию по рекомендации врачей и опровергли информацию, что Зюганов заболел коронавирусом.