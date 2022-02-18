Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь по линии федерального центра из-за неожиданно большого наплыва беженцев.

«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь», - цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

Кроме того, говорит Песков, российский лидер поручил правительству РФ выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу по 10 тысяч рублей.

Напомним, что, по данным СМИ, в центре Донецка прогремел мощный взрыв. На данный момент на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены.