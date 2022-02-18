Фигуристка Валиева вернулась в Москву после Олимпиады
Самолет с фигуристкой на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Российская фигуристка Камила Валиева вернулась в Москву после выступления на зимней Олимпиаде в Пекине. Самолет с фигуристкой на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.
По прибытии спортсменов встретили поклонники. Валиева прошла мимо поддерживающих ее людей в сопровождении тренера Этери Тутерберидзе.
В финале соревнований по фигурному катания Валиева заняла четвертое место. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что был потрясен выступлением российской фигуристки.