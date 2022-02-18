Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Корреспондент рассказал о непрекращающихся второй день обстрелах Горловки ВСУ

Светлана Иванова
16:42 18.02.2022
По характеру повреждений в местах прямых попаданий в населенных пунктах ДНР можно предположить, что огонь велся из 120-миллиметровых минометов, сообщил журналист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Корреспондент Дмитрий Астрахань рассказал об обстановке, которая сейчас сложилась в непризнанной ДНР. Он уточнил, что обстрелы не прекращаются второй день и целями становится гражданская инфраструктура практически по всей территории непризнанной республики.

«В результате не прекращающихся второй день обстрелов повреждения получила подстанция поселка шахты Изотова, это окраина города Горловки. Повреждения получило здание, повреждения получила электропроводка. Это высоковольтная подстанция, от которой запитано большое количество абонентов в этом районе. За моей спиной хорошо видно выбитые окна в помещениях с электрокоммутационной аппаратурой», - сообщил корреспондент.

Он добавил, что по характеру повреждений в местах прямых попаданий в населенных пунктах ДНР можно предположить, что огонь велся из 120-миллиметровых минометов. Стоит отметить, что речь идет об оружии, которое подлежит отводу и запрещено Минскими соглашениями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:42 В стране и мире
Видео
Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР
15:37 Спорт
Фигуристкам Щербаковой и Трусовой вручили медали Олимпиады
15:39 В стране и мире
В Москве женщина погибла от упавшей с крыши глыбы льда
12:59 Армия
Путин будет находиться в ситуационном центре во время завтрашних учений ядерной триады
12:14 В стране и мире
Видео
СК опубликовал видео допроса напавших на полицейских на станции метро «Тульская»
Популярное
Шойгу проведет телефонные переговоры с коллегой из Соединенных Штатов
Девятнадцатого февраля под руководством Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет
Видео
«С искринкой драмы и чувством гордости»: краснодарские зрители оценили «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
В Чечне взорвалась цистерна со сжиженным газом
Интервью с Алексеем Пимановым
Представители Украины и РФ обменялись строками из стихов в СБ ООН
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.