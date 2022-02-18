Корреспондент рассказал о непрекращающихся второй день обстрелах Горловки ВСУ

Корреспондент Дмитрий Астрахань рассказал об обстановке, которая сейчас сложилась в непризнанной ДНР. Он уточнил, что обстрелы не прекращаются второй день и целями становится гражданская инфраструктура практически по всей территории непризнанной республики.

«В результате не прекращающихся второй день обстрелов повреждения получила подстанция поселка шахты Изотова, это окраина города Горловки. Повреждения получило здание, повреждения получила электропроводка. Это высоковольтная подстанция, от которой запитано большое количество абонентов в этом районе. За моей спиной хорошо видно выбитые окна в помещениях с электрокоммутационной аппаратурой», - сообщил корреспондент.

Он добавил, что по характеру повреждений в местах прямых попаданий в населенных пунктах ДНР можно предположить, что огонь велся из 120-миллиметровых минометов. Стоит отметить, что речь идет об оружии, которое подлежит отводу и запрещено Минскими соглашениями.