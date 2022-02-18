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«Используется почти полный арсенал»: силы ВСУ продолжают массированный обстрел Донбасса

Алексей Курильченко
Дмитрий Астрахань
13:17 18.02.2022
По словам представителей непризнанных республик, на линии соприкосновения практически не осталось участков, где бы не велись обстрелы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Улица на которой расположены дома ведет к украинским позициям и с нее полностью просматривается вся дорога. Идти придется растянувшись длинной цепью, с большими дистанциями - сейчас все опасаются продолжения обстрелов.

С утра массированные обстрелы донецкой республики продолжились. Под огнем были окраины Донецка, Горловка и дорога, соединяющая Донецк, Гороловку и Енакиево.

«Практически нет участков на линии соприкосновения, где бы не велись хотя бы малые обстрелы. То есть на всех основных направлениях используется почти полный арсенал, то есть используется и ствольное орудие, используются и тяжелые минометы и повально используются конечно гранатометы различных систем», - заявил советник главы ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник. 

В Луганске слышны обстрелы пригородов, наносятся удары из тяжелых минометов. В городе слышны взрывы, ситуация очень напряженная.

«Эскалация продолжается с самого утра. Вторые сутки идут обстрелы ЛНР и ДНР, по всей линии отмечается обострение. Жители Луганска даже в центре города слышат разрывы. В районе Красного Яра было слышно около 20 прилетов. Обстановка сложная и напряженная», - рассказал подполковник запаса Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

В данный момент обстрел прекратился, дорога стала проездной. На трассе на одном из мест обстрела в поселке Верхнее Торецкое кроме огня по дороге также зафиксированы повреждения  жилых домов и пострадала подстанция.

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