Корреспондент Дмитрий Астрахань побеседовал с жительницей населенного пункта в районе шахты Трудовская на окраине Донбасса, который был обстрелян силами ВСУ. В результате применения тяжелой артиллерии были повреждены несколько домов. Жительница рассказала, что украинские военные применяли зажигательные снаряды.

«Били, скорее всего, чем-то мощным. Потому что очень громко там разорвалось. И когда падало на землю вот тут на улице, осколки шипели очень. Дымок какой-то шел. Зажигательное, как горючее», - рассказала жительница.

Также корреспондент рассказал о последствиях обстрела ВСУ поселка Еленовка, который находится на территории непризнанной Донецкой Народной Республики. Журналист показал, что силы ВСУ практически вплотную приблизились к населенному пункту и открыли пулеметный огонь.