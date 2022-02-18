Путин дал высокую оценку учениям «Союзная решимость - 2022» совместно с Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали высокую оценку российско-белорусским учениям «Союзная решимость - 2022», сообщил глава РФ в пятницу, 18 февраля.

«Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешней границе Союзного государства. В этом контексте совместно дали высокую оценку учениям "Союзная решимость - 2022", активная фаза которых продлится до 20 февраля», - сказал Путин на брифинге по итогам российско-белорусских переговоров.

Президент РФ также пожелал Белоруссии успешного проведения референдума по изменениям в Конституции страны 27 февраля.