Армия Россия и Белоруссия продолжат наращивать военное взаимодействие из-за активности НАТО По словам президента России Путина, он и Лукашенко дали высокую оценку учениям «Союзная решимость - 2022». © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия продолжат наращивать военное взаимодействия в свете активности НАТО на границах. «В ходе сегодняшних переговоров подробно обсуждалась тема укрепления единого оборонного пространства России и Белоруссии. Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах Союзного государства», - сказал Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентов Белоруссии. Также сообщается, что Путин дал высокую оценку учениям «Союзная решимость - 2022» совместно с Лукашенко. Кроме этого, Путин заявил о готовности обсуждать ряд западных идей о безопасности, но только в комплексе с важными для России предложениями о безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика