Россия и Белоруссия продолжат наращивать военное взаимодействие из-за активности НАТО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия продолжат наращивать военное взаимодействия в свете активности НАТО на границах.
«В ходе сегодняшних переговоров подробно обсуждалась тема укрепления единого оборонного пространства России и Белоруссии. Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах Союзного государства», - сказал Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентов Белоруссии.
Также сообщается, что Путин дал высокую оценку учениям «Союзная решимость - 2022» совместно с Лукашенко.
Кроме этого, Путин заявил о готовности обсуждать ряд западных идей о безопасности, но только в комплексе с важными для России предложениями о безопасности.