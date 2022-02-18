Шойгу проведет телефонные переговоры с коллегой из Соединенных Штатов
Сообщается, что разговор должен состояться по инициативе американской стороны.
© Фото: Минобороны России
Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет телефонные переговоры с коллегой из Соединенных Штатов. Об этом сообщает Минобороны России.
«18 февраля 2022 года состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Л. Остина», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что разговор должен состояться по инициативе американской стороны.
Ранее сообщалось, что Шойгу обсудил с главой Сирийской Арабской Республики Асадом учения ВМФ РФ и военно-техническое сотрудничество России и Сирии.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов