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Шойгу проведет телефонные переговоры с коллегой из Соединенных Штатов

10:40 18.02.2022
Сообщается, что разговор должен состояться по инициативе американской стороны. 
Шойгу проведет телефонные переговоры с коллегой из Соединенных Штатов
© Фото: Минобороны России
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Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет телефонные переговоры с коллегой из Соединенных Штатов. Об этом сообщает Минобороны России.

«18 февраля 2022 года состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Л. Остина», - говорится в сообщении. 

Также сообщается, что разговор должен состояться по инициативе американской стороны. 

Ранее сообщалось, что Шойгу обсудил с главой Сирийской Арабской Республики Асадом учения ВМФ РФ и военно-техническое сотрудничество России и Сирии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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