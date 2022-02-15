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Шойгу обсудил с Асадом учения ВМФ РФ и военно-техническое сотрудничество России и Сирии

19:05 15.02.2022
Министр обороны также проинформировал президента Сирии о проводимых в Средиземном море учениях российского флота.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске обсудил вопросы военно-технического сотрудничества двух стран в рамках борьбы с террористами и аспекты оказания гуманитарной помощи сирийскому народу.

Также глава оборонного ведомства проинформировал сирийского лидера о проводимых в восточной части Средиземного моря учениях, которые являются частью серии учений в Мировом океане. Учения проводятся в рамках серий учений ВМФ в оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России.

Ранее Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. Министр возложил венок к бюстам Героев России, которые погибли при выполнении задач в Сирии.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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