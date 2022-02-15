Шойгу обсудил с Асадом учения ВМФ РФ и военно-техническое сотрудничество России и Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске обсудил вопросы военно-технического сотрудничества двух стран в рамках борьбы с террористами и аспекты оказания гуманитарной помощи сирийскому народу.

Также глава оборонного ведомства проинформировал сирийского лидера о проводимых в восточной части Средиземного моря учениях, которые являются частью серии учений в Мировом океане. Учения проводятся в рамках серий учений ВМФ в оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России.

Ранее Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. Министр возложил венок к бюстам Героев России, которые погибли при выполнении задач в Сирии.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов