В Москве женщина погибла от упавшей с крыши глыбы льда

В Москве на Парковой улице пожилая женщина погибла после падения на нее глыбы льда с крыши. От полученных травм она скончалась на месте. Информацию о трагедии подтвердили в Следственном комитете.

«По данным следствия, 18 февраля 2022 года с крыши жилого дома, расположенного по улице 13-я Парковая в городе Москве, на женщину 1963 года рождения упала наледь. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия», - говорится в сообщении на сайте столичного управления СК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина пострадала от падения льдины. Пострадавшая шла по набережной реки Мойки, когда на ее голову сорвался кусок льдины. Получив сильнейший удар по голове, женщина сразу упала. Прохожие вызвали на месте бригаду неотложки, которая госпитализировала пострадавшую в реанимацию.