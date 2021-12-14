В стране и мире Падение льдины на голову женщины в Петербурге попало на видео Ян Брацкий В тяжелом состоянии женщину доставили в реанимацию с многочисленными травмами головы. © Видео: Прокуратура РФ © Фото: Прокуратура РФ Читайте нас на: Опубликовано видео падения ледяной глыбы на голову женщины в Санкт-Петербурге. Пострадавшая шла по набережной реки Мойки, когда сверху сорвался кусок льдины. Получив сильнейший удар по голове, женщина сразу упала. Прохожие вызвали на месте бригаду неотложки, которая госпитализировала пострадавшую в реанимацию. «В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление лиц, ответственных за своевременную очистку крыш. Кроме того, следователями в рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления», - говорится в заявлении на сайте СК РФ. Врачи диагностировали у женщины многочисленные травмы головы, в настоящий момент она находится в тяжелом состоянии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика