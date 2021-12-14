Муж пострадавшей от падения наледи петербурженки рассказал о ее состоянии

Муж жительницы Санкт-Петербурга, пострадавшей при падении куска льда с крыши ей на голову, рассказал «Звезде» о состоянии супруги. По словам Василия, женщина находится в реанимации.

«В тяжелом состоянии... Ей сделали операцию. Травма тяжелая. Сейчас борется за жизнь», - сказал мужчина.

Петербуржец объяснил, что данный инцидент произошел, когда женщина возвращалась после обеденного перерыва на работу. Ситуация произошла в двухстах метрах от работы. По мнению Василия, для того чтобы такие происшествия не повторялись, следует привлекать внимание людей к этой теме.

Ранее Прокуратура РФ опубликовала видео падения ледяной глыбы на голову женщины в Санкт-Петербурге. Пострадавшая шла по набережной реки Мойки, когда на ее голову сорвался кусок льдины. Получив сильнейший удар по голове, женщина сразу упала. Прохожие вызвали на месте бригаду неотложки, которая госпитализировала пострадавшую в реанимацию.