Поставка новых ПЦР-лабораторий медучреждениям Минобороны начнется в ближайшие дни

Поставка новых ПЦР-лабораторий медучреждениям Минобороны для проведения тестирования военнослужащих на COVID-19 начнется в ближайшие дни. Об этом сообщалось на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. С докладом выступил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

Новые лаборатории будут оборудованы в военных госпиталях и поликлиниках, дислоцированных на территории военных округов и Северного флота.

Также на заседании оперштаба говорилось о значительном снижении заболеваемости среди военнослужащих. Отмечалось, что массовая вакцинация проходит сейчас в суворовских и нахимовских училищах, кадетских корпусах и пансионах воспитанниц Минобороны. Используется при этом препарат «Спутник М», который был создан специально для защиты подростков от коронавируса. Прививки делают исключительно на добровольной основе и с согласия родителей.

Ранее сообщалось, что ускоренный метод тестирования на COVID-19 внедряется в медучреждениях военного ведомства. В состав нового набора компонентов включен специальный реагент «КовиГен-LАМР». Новый метод позволяет выявить COVID-19 в течение получаса, а не часа, как традиционное ПЦР-исследование, при этом его точность составляет не менее 95%.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов