В России за сутки госпитализировали более 10 тысяч человек с COVID-19

За прошедшие сутки в России был госпитализирован 10 451 человек с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. При этом от инфекции вылечились 97 185 человек.

В стране выявлено 180 456 случаев заражения COVID-19. Наибольшее число заражений зафиксировано в Санкт-Петербурге (11 384 случая) и Москве (9 616 случаев).

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская сообщила, что одной из характерных черт штамма коронавируса «омикрон» является головная боль. Также пациенты жалуются на продолжительный насморк.