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Биолог назвал способ использования коронавируса в борьбе с онкологией

Светлана Иванова
14:43 18.02.2022
Разработка методов лечения рака путем приспособления разных вирусов ведется последние 25 лет, рассказал специалист.
Биолог назвал способ использования коронавируса в борьбе с онкологией
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Ученые занимаются разработкой технологии лечения рака с помощью вирусов. Молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов отметил, что в будущем для этих целей могут применять и коронавирусы. Как подчеркнул специалист в интервью радио Sputnik, ожидать появления подобных методов лечения онкологии в ближайшее время не стоит.

«Прямо завтра использовать коронавирус, конечно, нельзя, сейчас у нас есть другая проблема - как с ним бороться. Дело в том, что для этой цели (для борьбы с раком. - Прим. ред.) используют модифицированные, не патогенные для человека вирусы. Чтобы получить такой коронавирус, вирусологам и генным инженерам нужно очень постараться», - пояснил Нетесов.

Обсуждая теоретическую возможность применения коронавирусов для лечения рака, эксперт обратил внимание на ряд необходимых для этого условий.

«Чтобы вирус лечил рак, надо, чтобы он хорошо размножался, как это делают некоторые штаммы коронавируса. Однако сейчас слишком широкий диапазон клеток может поражаться коронавирусами, поэтому нужны будут варианты коронавируса, которые имеют другие рецепторы, которые поражают именно раковые клетки», - добавил Нетесов.

При этом для создания противоопухолевых средств лучше использовать те виды коронавирусов, которые не могут инфицировать здоровые человеческие клетки, например, гамма-коронавирусы птиц, резюмировал эксперт.

Сейчас в странах с высокой продолжительностью жизни онкозаболевания, а не сердечно-сосудистые становятся главной причиной смертности. Подобная ситуация, в частности, наблюдается в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге и так далее.

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